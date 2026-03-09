Sezai Temelli: Toplum bir an önce özel yasanın çıkarılmasını bekliyor

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlatılan süreçte gerekli adımlar atılıyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Temelli, burada yaptığı açıklamalarda sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİR AN ÖNCE ÖZEL YASA ÇIKARILMALI"

TBMM'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin Temelli, "Toplumun Meclis'ten beklentileri başka bir yerde, Meclis'in hayata geçirdiği yasalar ise bambaşka bir yerde.

Bu ikisi arasındaki fark kapanmadığı sürece Türkiye'deki yapısal sorunları çözmemiz mümkün değil. Mesela beklentiler ne?

Bir an önce özel yasanın çıkarılması; açıklamalar hep bayram sonrasını gösteriyor." dedi.

"BAYRAMDAN SONRA GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Bu konuyu sıkı bir şekilde takip ettiklerini belirten Temelli, şunları kaydetti:

Umarız 'Bayramdan sonra' lafı gerçek anlamda hayata geçirilir ve hemen bu konuda adım atılır. İnfaz Kanunu'nda düzenleme bekleniyor.



Şu anda cezaevinde adli veya siyasi olan herkesin beklentisi; ayrımcılığı barındırmayan eşit bir infaz yasası hayata geçmelidir.