SGK'dan emeklilik belgesi uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu görevlilerinin emeklilik belgelerini Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden ulaştırması gerektiğini açıkladı.

Yeni yıl öncesi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuştu.

Bu kapsamda 2 milyon 250 bin vatandaş, yaş sınırı gözetmeksizin emeklilik hayaline kavuşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT, adeta nefes oldu.

SGK'ya akın ettiler

Haberin ardından vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerine akın etti.

Prim günlerini hesaplatmak için uzun kuyruk oluşturanlar için SGK tarafından ek mesai kararı alındı ve cumartesi günü de hizmet verdi.

Emeklilik belgesi uyarısı

Öte yandan SGK'dan yeni bir açıklama geldi.

Kamu görevlilerini ilgilendiren uyarıda, emeklilik belgelerinin Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Emeklilik işlemlerinde yalnızca bu belgelerin esas alınacağı da vurgulandı.

"Kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için..."

Bilgi kirliliği ve yersiz işlemlerin yaşanmaması için HİTAP dışında belge gönderilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SGK tarafından aylık ve emekli ikramiyesi ödeme işlemlerinin ilgili düzenlemelere uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca, sigortalıların emeklilik işlem süreçlerinde yapması ve emeklilik belgelerine eklenmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin ek açıklamalar, 29 Aralık 2022'de HİTAP internet adresinden ayrıca duyurulmuştur.

Kamu görevlilerinin emeklilik işlemlerinin kısa sürede ve hatasız sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve ilgili birimlerin buna göre bilgilendirilmesi hususu önemle duyurulur."