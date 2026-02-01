Shaquille O'Neal ile Alperen Şengün arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem olan buluşması...

Yoğun diplomasi trafiği ile aralıksız çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirli aralıklarla da basketbol oynuyor.

Bu kapsamda bir kez daha parkeye inen Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz hafta basketbol efsanesi Shaquille O’Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.

BERABER ATIŞ YAPTILAR

İkilinin birlikte basketbol potasına atış yaptığı anları ise AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı 3 atışta başarılı olduğu görülerken Varank, paylaşımına "The winner" notunu düştü.

ALPEREN ŞENGÜN'E ERDOĞAN'DAN BAHSETTİ

Houston Rockets'ın, Dallas Mavericks'i 111-107 mağlup ettiği mücadele 14 sayı, 14 ribaunt, 7 asistlik bir performans sergileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, maç sonu röportajında Shaquille O’Neal ile dikkat çeken bir diyaloğa imza attı.

Müslüman olan iki basketbolcu birbirine selam verirken O’Neal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasını hatırlattı.

"BİR KAHRAMANIN YANINDAYDIM"

NBA'in en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen 53 yaşındaki eski basketbolcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsederek "Geçen hafta Türkiye'de bir kahramanın yanındaydım" ifadelerini kullandı.

SAMİMİ ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Shaquille O’Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını da hediye etmişti.

Parke üzerinde elinde basketbol topuyla poz veren iki ismin keyifli sohbeti objektiflere yansımıştı.