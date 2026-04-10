Üsküdar Belediye Meclisi'nde vatandaşları salondan çıkarmaya çalıştılar

Rüşvet operasyonu ile gündeme gelen Üsküdar Belediyesi'nde Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

CHP'li Meclis Başkanı tarafından yönetilen toplantıda, skandal bir olay yaşandı.

Üsküdar Belediye Meclisi toplantısında tartışmaları alevlendiren karar ise vatandaşlarla ilgili oldu.

VATANDAŞLARI SALONDAN ÇIKARMAK İSTEDİLER

CHP'li Meclis Başkanı, seyirci bölümünde bulunan vatandaşların salondan çıkmasını talep etti.

"BOŞALTIN ARKA TARAFI"

CHP'li başkan "Arkadaşlar bir dakika. Şu arka tarafı boşaltmak istiyorum. Arka tarafı boşaltın." dedi.

AK PARTİ ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI DURUMA MÜDAHALE ETTİ

CHP’li Meclis Başkanı’nın vatandaşların salondan çıkarılması yönünde talimat vermesi tepki çekti. Bu olay üzerine AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, duruma müdahale ederek karara itiraz etti.

"VATANDAŞLARA ENGEL OLUNMAK İSTENİYOR"

Vatandaşların meclis çalışmalarını izleme hakkının engellenmek istendiği, “şeffaflık ve katılımcılık” ilkelerinin sorgulanmasına neden olan olayın ardından, tansiyonun düşmesiyle meclis çalışmaları yeniden başladı.