Trabzonspor, kupada çeyrek finalde! Başakşehir deplasmanında galip geldiler

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

A Grubu’nun 4. ve son haftasında Nuri Şahin’in çalıştırdığı Başakşehir ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı müsabakada Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, konuk olduğu rakibi Başakşehir'i 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor'un ilk golünü 6. dakikada Felipe Augusto kaydetti.

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Başakşehir'de Nuno Da Costa, 46. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelenin 66. dakikasında Başakşehir, Ivan Brnic'le bir gol daha attı ve 2-1 öne geçti.

Trabzonspor'da ise Mustafa Eskihellaç, 70. dakikada ağları havalandırdı ve skora yeniden denge geldi.

Dakikalar 84'ü gösterirken Paul Onuachu, Trabzonspor'u yeniden öne geçirirken , 85. dakikada Ozan Tufan farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Trabzonspor oldu.

TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 7 puanla grubu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi.

Başakşehir ise 6 puanla grubu 4. sırada tamamladı ve organizasyona veda etti.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Başakşehir 2-4 Trabzonspor

90' Sağ kanatta topla buluşan Onuachu ceza sahasına kadar girdi, sonrasında dışarı çevirdiği topta Başakşehir defansı araya girdi.

90' Salih Malkaçoğlu, Bouchouari yerine oyunda.

87' Fayzullaev'in sol kanattan ortasında top kimseye ulaşmadı ve doğrudan dışarı çıktı.

85' Santra ile mücadeleye tekrar başlayan Başakşehir, topu kaleci Doğan Alemdar'a döndü. Topu uzaklaştırmaya çalışan Doğan, Ozan'ın baskısı sonucunda topu Ozan Tufan'a nişanladı ve top kaleye yöneldi. Trabzonspor skoru 4-2'ye getirdi.

85' Gol… Başakşehir 2-4 Trabzonspor (Ozan)

84' Berat'tan kazandığı top ile ceza sahasına giren Onuachu, topu sağına çekip Duarte'ye ekarte edip ardından Trabzonspor'u öne geçirdi.

84' Gol… Başakşehir 2-3 Trabzonspor (Onuachu)

83' Umut Güneş ve Kemen oyundan alındı, Onur Ergün ve Berat Özdemir oyuna dahil oldu.

82' Ernest Muçi'nin kullandığı frikikte top doğrudan dışarı çıktı.

81' İnceleme sonrası frikik verildi.

79' Ousseynou Ba, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü. VAR penaltı mı, frikik mi olduğunu inceliyor.

77' Ernest Muçi'nin sol taraftan çevirdiği topa Duarte ayak koydu.

76' Mücadelede tansiyon bir hayli yükseldi.

74' Başakşehir'de Fayzullaev'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı beklendi. VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı çıktı.

71' Başakşehir'de Da Costa ve Brnic oyundan alındı. Yusf Sarı ve Selke kalan sürede sahada olacak.

69' Sol taraftan gelen pas ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç, şık vuruş ile skora denge getirdi.

69' Gol… Başakşehir 2-2 Trabzonspor (Mustafa)

66' İlk golde imzası olan Da Costa, pasını sol taraftaki Brnic' aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çıkartan Brnic uzak köşeden meşin yuvarlıığı ağlarla buluşturdu.

66' Gol… Başakşehir 2-1 Trabzonspor (Brnic)

64' Trabzonspor'da Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve Felipe Augusto oyundan alındı. Yerlerine ise Onuachu, Zubkov Oulai oyuna dahil oldu.

61' Ernest Muçi'nin sol çaprazdan içeri çevirdiği topu Nwakaeme kontrol edemedi.

59' Onur Bulut yerini Ömer Ali Şahiner'e bıraktı.

58' İki takımda karşılıklı top kayıpları yaşanıyor.

55' Onur Bulut'un sol tarafa açtığı topu Brnic kontrol etti. Son çizgiye kadar inen Brnic'in içeri çevirdiği top herkesi aştı.

53' Onuralp'in pasında araya giren Fayzullaev, sağ kanattan içeriye doğru ortasını kesti. Shomurodov'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.

52' Nwakeme'nin sol çaprazdan ortasında top doğrudan dışarı çıktı.

51' Trabzonspor'un çıkmaya çakışırken kaptırdığı topta Shomurodov pasını Fazzullaev'e aktardı. Fayzullaev'in dar açıda sağ çaprazdan şutunu Onuralp kurtardı.

46' Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir, maçın hemen başında sağ taraftan geliştirdiği atakta karambol sonrası top Da Costa'nın önünde kaldı. Kale sahası içinde topa dokunan Da Costa, skora denge getirdi.

46' Gol… Başakşehir 1-1 Trabzonspor (Costa)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Başakşehir 0-1 Trabzonspor

45' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ernest Muçi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutu Doğan Alemdar çıkartırken, sonrasında ise ofsayt bayrağı kalktı.

45' Başakşehir'de Shomurodov'un ceza sahası dışından şutu Batagov'dan döndü. Trabzonspor atak başlatacak.

45' Başakşehir'de Kemen penaltı noktasına doğru orta yaptı. Shomurodov kafa ile şutu zayıf kaldı ve Onuralp topun sahibi oldu.

45' Nwakaeme, girdiği hava topu mücadelesinden sonrasında sarı kart gördü

44' Augusto'nun ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Umut, topu biraz sürdü. Ceza sahası içine girer girmez şutunu çeken Umut, kaleci Doğan Alemdar'ı geçemedi.

43' Kaleci Doğan'ın başlattığı atakta hızlı çıkan Başakşehir, Onur Bulut ile sağ taraftan yerden içeriye çevirdi. Mustafa Eskihellaç araya girerek topun arkaya geçmesini önledi.

41' Trabzonspor'un kullandığı kornerde kafalardan seken top ceza sahası dışında Pina'nın önünde kaldı. Pina'nın şutu üstten auta çıktı.

41' Umut Nayir tedavisinin ardından sahaya döndü.

40' Trabzonspor'da Muçi'nin kullandığı serbest vuruşu Ba kornere gönderdi.

39' Başakşehir'de Ba, Umut Nayir ile yaşadığı ikili mücadele sonrasında sarı kart gördü.

38' Yaşanan faul pozisyonunun ardından; Savic ve Shomurodov arasında gerginlik oluştu. Hakem iki oyuncuya sarı kart gösterdi.

35' Başakşehir'in sol kanattan ortası defanstan sekip Fazyzullaev'in önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazda orta-şut karışımı şekilde topa vuran Fayzullaev'in topunu Onuralp Çevikkan Shomurodov'a gelmeden uzaklaştırdı.

32' Oliver Kemen'in sakatlığı yüzünden oyun durduruldu.

30' Mücadelede bu dakikalarda tempo düştü.

28' Trabzonspor, oyunun kontrolünü eline aldı.

25' Nwakaeme ceza sahası sol çaprazdan altı pasın üstüne doğru bir orta gönderdi. Augusto, bu topa akrobatik bir vuruş yaptı ancak top üstten auta çıktı.

23' Fayzullaev'in ön direğe ortasında Kemen'in kafa ile vuruşu üstten dışarı çıktı.

22' Fayzulaaev, şık pası Mustafa Eskihelleç'ı geçmeye çalıştı ancak faule maruz kaldı. Başakşehir sağ taraftan serbest vuruş kazandı.

21' Başakşehir'in sağ kanattan Onur Bulut ile ortaladığı topu, Onuralp iki hamlede sahip oldu.

20' Ernest Muçi'nin savunma arkasına doğru attığı ara pas, Umut Nayir için biraz hızlı oldu ve Doğan Alemdar'da kaldı.

17' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Ernest Muçi topu ceza sahası sağ tarafına kadar sürdü. Sonrasında arka direkteki Nwakaeme'ye pasını aktardı. Nwakaeme zeminin azizliğini uğrayarak topu kaybetti.

15' Trabzonspor'da Bouchari'nin savunma arkasına attığı topu Umut Nayir kontrol etti. Dışarı doğru açılıp pas vermeyi deneyen Umut Nayir pas hatası yaptı.

14' Trabzonspor hazırlık pasları yapıyor.

11' Başakşehir'de Brinic'in ceza sahası sol çaprazdan şutunu Onuralp Çevikkan çeldi.

8' Batagov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Muçi için ofsayt bayrağı kalktı.

6' Ernest Muçi'nin kullandığı kornerde, Augusto yakın direkte kafa ile takımını öne geçirdi.

6’ Gol… Başakşehir 0-1 Trabzonspor (Augusto)

3' Kullanılan korner sonrasın top dışarıya açıldı. Operi'nin şutu kaleci Onuralp'te kaldı.

3' Topun kontrolünü sağlayamayan Trabzonspor kalecisi Onuralp'in açtığı top Fayzullaev'in önünde kaldı. Fayzullaev'in şutu Batagov'a da çarpıp kornere çıktı.

2' Kemen'in sol tarafa uzun gönderdği topa Brinic yetişemedi.

1' Maç başladı.