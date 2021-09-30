Gri kategoride aranan terörist Mehdi Uysal, Şırnak'ta öldürüldü

Eylül ayının 22'sinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin, sözde Botan Eyaleti'nden sorumlu Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen terör operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

22 Eylül 2021 tarihinde Şırnak'ın Bestler/Dereler bölgesinde gerçekleşen operasyona ilişkin bilgilendirme yapan Bakanlık, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoriden arandığını aktardı.

GRİ KATEGORİDEKİ MEHDİ UYSAL ÖLDÜRÜLDÜ

SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerinde yapılan operasyon sonucunda öldürülen teröristin gri kategorideki Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu belirtildi.

500 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

Mehdi Uysal'ın, Şırnak'ın sözde Botan Eyaleti bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin lira ödülle aranan teröristlerden olduğu ortaya çıktı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında; kahraman Jandarmamız tarafından Şırnak ili Bestler / Dereler bölgesinde 22 Eylül 2021 tarihinde; J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Şırnak bölgesinde Botan Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi."