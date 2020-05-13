Sırrı Süreyya Önder'den İyi Parti'ye yanıt

Meral Akşener, HDP'nin ortaya attığı iddiayı ispatlaması gerektiğini söyledi. HDP'li Önder, "Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim" dedi.

İyi Parti ile terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP arasındaki ittifak gerilimi var.

Tartışmalar, HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in ittifak itirafıyla başladı.

İTTİFAK YAPTIK İTİRAFI

Önder, "Bize aracı gönderen, 'Şurada kiminle çalışalım? Nasıl yapalım?' diye fikrimizi merak eden parti, bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum, 'Bizim nazarımızda şuradadır' diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdandır." ifadelerini kullandı.

HDP'den gelen bu itiraf kamuoyunun gündemine oturdu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yaptığı ortaya çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu iddiaları kabul etmedi.

AKŞENER: İSPAT ET

Akşener, yaptığı açıklamada, "Ne benim ne arkadaşlarımın HDP'ye, 'Biz nerede? Ne yapalım?' diye bir soru sormuşluğumuz kesinlikle yoktur. Şimdi isnad eden bunu ispat etmekle görevlidir" dedi.

Bu açıklama üzerine Sırrı Süreyya Önder yeniden konuştu.

HDP: GÖRÜŞTÜK KARDEŞİM NE VAR BUNDA DEMEDİKÇE..

Medyascope'a özel bir açıklama gönderen HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "Vaktinde, görüşmekten bitap düşenler bile bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Görüşenler, bir kez bile 'görüştük kardeşim ne var bunda?' demedikçe de bu kördöğüşü, bir hükmetme yöntemi olarak sürüp gidecek. Spekülasyon işimiz değildir, bilmeyiz. Şimdi herkes, görüşmenin "suç" olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış, bizden de failini istiyorlar.

"HATIRLARI HOŞ OLSUN DİYE İSİM VERECEK DEĞİLİM"

Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, böyle bir yaklaşım bunun "suç" olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler. Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli/zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur ama. Bu akıllarla değil siyaset yapmak, 5 yaşındaki çocuğa bir bardak süt bile içiremezsiniz. Dolayısıyla, bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in İyi Parti itirafı VİDEO