İHA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan’da evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu ambulansla Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nabzı olmadan hastaneye getirilen ve acil olarak ameliyata alınan Önder, 12 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Önder'in durumu ciddiyetini korurken, ailesi ve partisinden ziyaretler sürüyor.

"TAKDİR ALLAH'IN"

Son olarak Ali Önder ağabeyini ziyaret ederek durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ali Önder, "Zor bir ameliyat söz konusu. Bir risk her zaman için var. Bu manada takdir Allah'ın diyoruz. Tabii durumun şu an stabil gitmesi bile bizi mutlu ediyor. Olumlu bir süreç deniyor. Çünkü vücudun dilenmesi, organları dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"RESMEN İĞNE İLE KUYU KAZDILAR"

Yoğun bakımda abisinin yanına girmemeye özen gösterdiğini söyleyen Önder, "Burada bir mucize gerçekleştirildi. Hocalarımız resmen iğne ile kuyu kazdılar. Böylesine bir emekle geri döndürülen bu hastaya üzerimden bir şey bırakmak istemiyorum.

"HEKİMLERİN VERDİĞİ HABERLERLE YETİNİYORUM"

Hastane ortamındayız ne kadar steril bir vaziyette girerseniz girin ben görmesem de olur. Hocaların verdiği haberlerle yetiniyorum. Biran önce iyileşsin aramıza dönsün hep birlikte görelim" ifadelerini kullandı.