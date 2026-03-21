Siyaset dünyası Özgür Özel tarafından hedef alınan Akın Gürlek'e destek verdi

Siyasetin gündeminde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iftiraları ve çirkin ifadeleri var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Bakan Akın Gürlek ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Bakan Gürlek'in mal varlığıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunan Özgür Özel'e çok sayıda tepki geldi.

"YASAL SÜREÇLERİ DERHAL BAŞLATIYORUM"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürlek, "Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum." dedi.

AKIN GÜRLEK'E DESTEK MESAJLARI

AK Parti yönetimi, milletvekilleri ve Cumhur İttifakı temsilcileri, art arda yaptıkları açıklamalarla Bakan Gürlek'in yanında olduklarını vurgularken Bakan Gürlek'e, Cumhur İttifakı dışındaki siyasetçilerden de destek açıklamaları yaptı.

ÖMER ÇELİK: BU GİDİŞLE CHP TARİHTEN SİLİNECEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, ilk tepki gösteren isimlerden birisi oldu. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK'sı sonrası konuşan Çelik, Özel'in iddialarını ‘temelsiz ve dezenformasyon' olarak nitelendirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel için "Silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi. O kadar çok yanlış yapıyor ki sürekli silgi kullanmak zorunda kalıyor. Korkum şudur. Bu gidişle Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tarihten silecek." ifadelerini kullandı.

'YALAN SİYASETİ' OLARAK NİTELENDİRDİ

Çelik, Özgür Özel'in günlerdir açıklama vaadinde bulunmasına rağmen bunu sürekli ertelediğini, ortaya attığı iddiaların ise geçmişte olduğu gibi belgeye dayanmadığını ve sonradan yalanlandığını ifade etti.

Devlet görevlilerinin mal varlığı bildiriminde bulunduğunu hatırlatan Ömer Çelik, iddiaların somut hiçbir delile dayanmadığını vurguladı. "Duymuştum, söylediler" tarzı siyasetin ciddiyetsiz olduğunu belirten Çelik, iddiası olanların bunu yargıya taşıması gerektiğini, aksi halde bunun "yalan siyaseti" olduğunu söyledi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA: ALGI OPERASYONU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakan Gürlek'in gerekli açıklamayı yaptığını belirterek Özgür Özel'in iddialarını, ‘delile dayanmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı operasyonu' olarak değerlendirdi.

Kaya, "İftiralarla gerçeklerin üzeri örtülemez, adaletin tecellisine engel olunamaz." ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU: SONUNA KADAR YANINDAYIZ

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, yapılanları ‘yüzyılın yolsuzluğunu örtmek için devreye sokulan iftira ve şantaj' olarak nitelendirerek, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek yalnız değildir; sonuna kadar yanındayız." dedi.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yüzyılın yolsuzluğunda zaman ayarlı iftira…Özgür Özel, CHP’yi adeta bir iftira müzesine çevirmiş durumda. Gerçi meseleleri karıştırması çok da şaşırtıcı değil, promil yükselince gerçekler de bulanık görünür.



Bugün yapılan tam olarak budur: Yüzyılın yolsuzluğunu örtmek için şantajı, tehdidi ve iftirayı devreye sokmak… Hem parayla ve rüşvetle gasp edilen kongrenin üzerini kapatmaya çalışmak, hem de İBB’deki yolsuzluk dosyalarını karartmaya kalkmak.



Ama yok öyle yağma.



İftirayla gerçeği örtemezsiniz.

Adaleti hedef alarak hakikati değiştiremezsiniz.

EYYÜP KADİR İNAN: ACIYORUZ SİZE

Bakan Gürlek'in açıklamasını yeniden paylaşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunarak, siyasetin bu şekilde yürütülemeyeceğini vurgulayarak "Bak Umut.Belli ki Silivri Diktatörü seni görevlendirmiş, tam esaret altındasın. O konuş deyince konuşuyor, sus deyince susuyorsun.

Genel Başkanınıza 'sevimli şempanze' diyen zatı bile her gün savunmak zorunda bırakıldınız. Sabahattin Ali der ki: "İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor."

Siz de bu siyasi zillete ve esarete ne kadar çabuk alıştınız... Acıyoruz size, iradenizi çoktan sattınız; zavallı!" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN DE DESTEK MESAJI GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter de Bakan Gürlek'e destek verenler arasında yer aldı.

Yönter, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in sonuna kadar yanındayız." diyerek, iddiaları "itibar suikastı' olarak nitelendirdi.

LEYLA ŞAHİN USTA: AYNI ŞEFFAFLIĞI ÖZGÜR ÖZEL'DEN DE BEKLİYORUZ

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel'den de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Usta, sözlerinin devamında "Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.

MAHİR ÜNAL: SİYASET İFTİRA İLE DEĞİL İSPATLA YAPILIR

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Özgür Özel'in daha önce de benzer iddiaları somut verilerle destekleyemediğini hatırlatarak, "Siyaset iftira ile değil, veri ve ispatla yapılır." dedi.

MKYK üyesi Ünal, Bakan Gürlek'in açıklamasının ‘hakikatin en güçlü cevabı' olduğunu ifade etti.

MUSTAFA VARANK: AYNI KİŞİLER OLMASI SİZCE TESADÜF MÜ?

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Üniversite sınavını kazanamayan, sahtekarlıkla insanların hakkını yiyerek Türkiye'de bir üniversiteye transfer olan, diploma yolsuzu Ekrem İmamoğlu'nu çılgınca savunanlarla; Üniversite sınavında başarılı olan, derslere girip dikkatlice not alan, bu notlarından cep harçlığı çıkarmaya çalışan bir Bakanı çılgınca eleştirenlerin aynı kişiler olması sizce tesadüf mü?" şeklinde açıklama yaptı.

OSMAN GÖKÇEK'TEN 'LÜKSEMBURG' GÖNDERMESİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bakan Gürlek'in açıklamasını yeniden paylaşırken yaptığı iki ayrı açıklamayla dikkat çekti.

Gökçek, Özgür Özel'in Lüksemburg iddiasına atıfta bulunarak, "Lüksemburg'un denizi yok." ifadeleriyle iddiaları eleştirdi.

Ayrıca Muhittin Böcek iddialarına ilişkin sessizliğe dikkat çekerek, kamuoyunun net cevap beklediğini vurguladı.

DESTEK MESAJLARI ARDI ARDINA GELDİ

AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Mehmet Emre Tuncer de yaptığı paylaşımda iddialarla alay eden bir ifadeyle, "Lüksemburg'da liman bile görürsün." sözleriyle tepki gösterdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise "Düzenli not alıp bunları satan öğrenci arkadaşlarımıza verdiğimiz her kuruş helal olsun... Dünyayı kurtaramadık belki ama Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni o notlarla bitirdik." şeklinde açıklama yaptı.

SAADET PARTİLİ KAYA: ADALET TARTIŞMA VE LEKE KALDIRMAZ

Bakan Gürlek'e destek Cumhur İttifakı ile sınırlı kalmadı.

Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya "Adalet Bakanının hakkındaki iddialara dair tapu kayıtlarını gösterir bir web çıktısı yayınlatması tartışmalar açısından önemli bir adımdır. Adalet tartışma ve leke kaldırmaz." ifadelerini kullandı.