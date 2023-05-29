Slogan atan muhaliflere bakan Nebati'den cevap: Erdoğan kazandı, hazmedin Hava şartları dolayısıyla rötar yapan uçakta yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, uçakta yer alan muhalifler slogan attı. Bakan Nebati ise, "AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim." diyerek karşılık verdi.

ensonhaber.com Pazar günü yapılan 2. tur seçimiyle birlikte, sandıktan galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Muhalefette ise seçimin sorumlusu aranırken, sonuçları kabul edemeyenler de yok değil. "Hak, hukuk, adalet" sloganları attılar Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bulunduğu, THY'nin Ankara - İstanbul uçağı hava şartları sebepli rötar yapınca, bakan Nebati'den dolayı beklediğini sanan yolcular ile bakan arasında tartışma yaşandı. Yolcular arasında bulunan muhalifler "Hak, hukuk, adalet" diye slogan attılar. "Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" Duruma tepki gösteren Bakan Nebati ise, "AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim." dedi.