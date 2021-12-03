Sokağın nabzını tuttuk: Asgari ücret ne kadar olmalı

Sokağın nabzını tuttuk: Asgari ücret ne kadar olmalı

2022 yılı için asgari ücret görüşmelerinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Beklenti ile verilecek tutar arasında fark olacağını düşünen vatandaş, istediği rakamı Ensonhaber mikrofonuna açıkladı.

Zamlı asgari ücret için geri sayım başladı…

Milyonlarca kişi, görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor…

Beklenti 5 bin lira ve üzeri, ancak 4 bin olacağı yönünde de görüşler var.

“ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?”

Peki, sokaktaki vatandaş ne düşünüyor?

Mehmet Kurt, halkın nabzını tutabilmek için Ensonhaber mikrofonuyla “Asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusunu yöneltti.

İşte vatandaşın beklentisi ve verdiği cevaplar:

2022’de asgari ücret ne kadar olmalı? VİDEO