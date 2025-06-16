Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis Türkiye'ye dönüyor

AA

Türkiye’nin gurur kaynağı Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yerli ve milli teknolojiyle donatılmış yapısıyla uluslararası sularda bir kez daha adından söz ettirdi.

Oruç Reis, Somali açıklarında gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladı.

Görevini tamamlayan geminin, Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktığı bildirildi.

GÖREVİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe'den Somali'ye uğurlanan Oruç Reis, 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı.

Geminin 234 gün süren görevi, 6 Haziran'da sona erdi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Görevini başarıyla yerine getiren Oruç Reis, Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından yurda dönmek üzere harekete geçti.

Uğurlama törenine; Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ve Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan katıldı.

MSB'DEN GURUR DOLU AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Somali açıklarında çalışma yapan Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevi sağlayan, Deniz Kuvvetlerimizin TCG Göksu, TCG Giresun ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Türk Deniz Görev Grubu görevini başarıyla tamamladı.

15 Haziran 2025 tarihinde gemilerimizin ülkemize uğurlanması maksadıyla Mogadişu Limanı’nda Somalili üst düzey yöneticilerin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi.

Görevi başarıyla tamamlayan kahraman bahriyelilerimizi ve gemilerimize ev sahipliği yapan Somalili kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz."

ORUÇ REİS YENİ GÖREVİNE HAZIRLANACAK

Hava ve deniz koşullarının elverişli olması halinde Oruç Reis ve beraberindeki filonun, Süveyş Kanalı rotasını izleyerek 18-20 günlük yolculuğun ardından temmuz ayı başında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis, daha sonra Filyos Limanı'na demirleyecek. Gemi, burada bakım ve onarım çalışmaları ile yeni görevine hazırlanacak.

Oruç Reis tarafından toplanan tüm veriler, Ankara'da analiz edilecek. Yapılacak analizlerin sonuçlarına bağlı olarak Somali açık denizinde belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları başlayacak.

TÜRKİYE'NİN GURUR KAYNAĞI

Oruç Reis, 2017'de Türk mühendislerin emeği ile yerli ve milli imkanlar kullanılarak inşa edildi. Gemi, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor.

Öte yandan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğalgaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Bu amaçla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip bulunuyor.