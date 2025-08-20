SON DAKİKA! TBMM önünde beyaz toros yakan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre Ankara'daki 'beyaz toros' eylemine ilişkin emniyet süreci tamamlandı.

Türkiye 19 Ağustos sabahına Ankara'daki dikkat çeken eylemle başladı.

BEYAZ TOROS YAKLA EYLEMİ

Mersin'den Ankara'ya gelen 57 yaşındaki M.E.F., TBMM önünde 90'lı yıllardaki faili meçhul olaylarının simgesi olarak bilinen 'beyaz toros' marka aracı ateşe verdi.

Tam da terörden kurtulma yolunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı öncesinde gerçekleşen olay dikkatleri üzerine çekti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN DETAYLI AÇIKLAMA

Şüpheli gözaltına alınırken İçişleri Bakanlığı, olay ve gözaltına alınan şahsa ilişkin detayları paylaştı.

Yapılan açıklamada şahsın psikolojik tedavi gördüğü, 2018 yılında benzer bir olayı da Mersin Adliyesi önünde gerçekleştirdiği belirtildi.

"ÖTV YASASI ÇIKMADIĞI İÇİN YAPTIM"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.



Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir."

TUTUKLANDI

Olayın hemen ardından gözaltına alınan M.E.F., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Şüphelinin 16 farklı suç kaydı ve üzerine kayıtlı çok sayıda hurda araç olduğu ortaya çıkmıştı.