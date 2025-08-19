TBMM'de 'beyaz toros' provokasyonu: İçişleri şüphelinin sicilini ortaya çıkardı

Türkiye sabah saatlerinde çarpıcı bir provokasyona uyandı.

Mersin'den Ankara'ya gelen 57 yaşındaki M.E.F., TBMM önünde 90'lı yıllardaki faili meçhul olaylarının simgesi olarak bilinen 'beyaz toros' marka aracı ateşe verdi.

Tam da terörden kurtulma yolunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. toplantısı öncesinde gerçekleşen olay dikkatleri üzerine çekti.

İÇİŞLERİ DETAYLARI PAYLAŞTI

Şüpheli gözaltına alınırken İçişleri Bakanlığı, olay ve gözaltına alınan şahsa ilişkin detayları paylaştı.

Yapılan açıklamada provokatörün psikolojik tedavi gördüğü, 16 farklı suç kaydı olduğu ve 2018 yılında benzer bir olayı da Mersin Adliyesi önünde gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÜZERİNE KAYITLI 12 HURDA ARAÇ ÇIKTI

"Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur.

Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir.

16 SUÇ KAYDI

Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

MERSİN ADLİYESİ ÖNÜNDE BENZER EYLEM

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir."