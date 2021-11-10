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    Soylu: Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, can kaybının olmadığını duyurdu.
    • AA
    • 10.11.2021 - 01:52
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    Soylu: Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi

    Malatya'da Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde, altında iş yerleri bulunan iki katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana gelmişti.

    Çöken binanın çevresinde arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

    ''ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ, CAN KAYBIMIZ YOK''

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olaya ilişkin sosyal medya hesabından son durum açıklaması yaptı.

    Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya'da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin." ifadelerini kullandı.

    Soylu: Malatya da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi #1

    Soylu: Malatya da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi #2

    Soylu: Malatya da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi #3

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