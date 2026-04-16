Sözde hayvanseverden okul saldırılarına ilişkin paylaşım: Köpeklerin ahı var

Türkiye'nin yüreği yandı...

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, av tüfeğiyle okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı.

9 CAN KAYBI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Çiftçi, hayatını kaybedenlerden 8'inin öğrenci 1'inin öğretmen olduğunu ifade etti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin annesi ve babası gözaltına alındı.

Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildi.

PROVOKATÖRLAR SAHNEYE ÇIKTI

Türkiye, dün aldığı haberle yasa boğulurken bu süreçte provokasyon peşinde koşanlar, bir kez daha sahneye çıktı.

Hemen her konuda olduğu gibi ülkemizin başından geçtiği zor durumu fırsat bilen provokatörler, sosyal medyadan mesaj paylaşma sırasına girdi.

SÖZDE HAYVANSEVER

Bu kez kendisini hayvansever olarak tanıtan kişi, vatandaşların sinir uçlarıyla oynamaya çalıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve kimliği gizli olan şahıs, son günlerde okullarda yaşanan saldırıları sokak köpeklerine bağladı.

"KÖPEKLERİN AHI VAR"

Köpeklerini ahının alındığını söyleyen sözde hayvansever, "Havlıyor diye sokaklardaki hayvanları katlettiniz. Çocuklar güvenle gezecek diye! Köpeklerin ahı var ahı. Çocuklarınızı okullara bırakamayacaksanız itlaf ettirin görelim." ifadelerini kullandı.