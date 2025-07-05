Spotify'da dini ve milli değerleri aşağılayan içerikler tepki çekiyor

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, Rekabet Kurumu'nun yakın takibinde...

Platformda toplumun dini ve milli değerlerine aykırı kullanıcılar tarafından oluşturulan playlistlerin bulunması ve bu içeriklerin kaldırılması yönünde herhangi bir eylemde bulunulmamasının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da bu konunun yakın takibe alındığını kaydetmişti.

BAZI SANATÇILARI ÖN PLANA ÇIKARIYORLAR

Spotify'a bununla beraber müzik piyasasını şekillendirmeye çalıştığı, bazı sanatçıları ön plana çıkardığı ve algoritmalarla oynadığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Şirketin Türkiye ofisinde bakanlık yetkilileri tarafından kontroller yapıldı, detaylı incelemeler ise devam ediyor.

Türkiye'nin gündemindeki bu konuya ilişkin hukukçu Kadriye Güçlü Sakarya ve bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, TV100 ekranlarında önemli değerlendirmeler yaptı.

"SORUŞTURMAYA KONU 2 ÖNEMLİ MADDE VAR"

Kadriye Güçlü Sakarya, Spotify'a başlatılan inceleme ile ilgili, "Spotify, bir müzik dinleme platformu. Burada bazı müzik listeleri yapılabiliyor. X şarkıcının en sevilenleri, şu ya da bu şarkıları gibi. Bahsedilen soruşturma konusu olan 2 madde var. İlki Rekabet Kurumu'nun da incelemesine konu olan rekabete aykırılık teşkil edecek, birini ötekinden öne daha fazla çıkardığı bir ortam var mı yok mu bu konu incelenecek. Bir diğer konu ise halkın dini değerlerinin aşağılanması suçunu ilgilendiren husus. Bu platformda peygamber efendimize hakaret içeren başlıklarla oluşturulan listeler ve konuyla ilgili çalma listelerinin oluşturulduğunu görüyoruz. Anayasamıza göre bizim bir özgürlük anlayışımız var, doğru ve bu koruma altına da alınmış.

"DİNİ HASSASİYETTEKİ KONULAR PLATFORMDA YOK SAYILIYOR"

Ama sizin özgürlüğünüz başkasının kutsallarına değdiği anda orada noktalanır. Hz. Muhammed, toplumun yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir toplumun peygamberi. Örneğin bizim toplumumuzda en fazla kullanılan isim Mehmet'tir. Bunun nedeni de Muhammet isminin kısaltmasıdır. Bu Türk ismi de Hz. Muhammed'in adına duyulan saygıdan ortaya çıkmıştır. Bizim yüzyıllardır İslamiyet'i kabul etmiş bir toplum olarak böylesine hassas davranarak çocuklarımıza bile isim verdiğimiz bir durumda, bir müzik platformunda bunun alay edilerek oluşturulan çalma listeleri toplumu kine, öfkeye, nefrete dönüştürme hadisesini söz konusu yapıyor.

"VERİLEBİLECEK CEZANIN SÜRESİ DE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ VE ARTIRILMALI"

Burada TCK'da düzenlenen suç 6 ay ila 1 yıl arasında cezayı öngörüyor. Leman karikatürünü yapan kişinin örneğin en fazla alacağı ceza 1 yıl olacak. Sosyal medyanın sürekli yükselişte olduğu bu ortamda kanundaki bu maddelerin de tekrar revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlerin bu konudaki hassasiyetlerimizi korumamız ve böyle hareketlere izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Burada hiçbir özgürlüğün kısıtlandığı yok. Halkın bu tarz hakaretlere maruz kalmak zorunda olmadığını da artık kişilerin mantıklarına oturtması gerekiyor. Bu ülkede kutsallar vardır. Bu kutsallara karşı da herkes durduğu yeri bilmek zorundadır. Yoksa yasa ve kanunlar tarafından zorla durdurtulur" dedi.

"5 YIL ÖNCEKİ SOSYAL MEDYA YASASI REVİZE EDİLMELİ"

Kadriye Güçlü Sakarya, bu gibi platformların denetlenmesine ilişkin Türk hukuku ve yasalarının ilgili maddelerinin tekrar gözden geçirilmesi ve sıkı bir denetim uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Mevcut yasalarımızın ben de yeterli olmadığını düşünüyorum. Sosyal medya platformlarının çok yakın zamanda daha ne kadar yükseleceğini de şu anda öngöremiyoruz. Bizim bu 5 yıllık kanunumuzu da tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. O zamanki koşullarla bugünkü koşullar da değişti. Gerekirse sosyal medyayla birlikte özel başka kanunların da düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yaparken sadece kanun koyucunun bir araya gelmesi değil, akademisyenlerin, sosyal medya işi yapanların bir araya gelmesi ve uygulanabilir bir yasa yapılması gerekiyor. Netice itibarıyla bu platformların tamamı Türk hukuku ve yasalarına tabidir. Rekabet Kurumu tarafından bir inceleme yapılacak. Spotify, bir Türk firması olmadığı için de bunun vergisel anlamındaki boyutun da nasıl gerçekleştirildiği detaylı incelenecektir" şeklinde konuştu.

"PLATFORMDA OTOMATİK DENETLEME SİSTEMİ YOK"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise konuya ilişkin şunları kaydetti:

Spotify gibi müzik platformlarında listelerin büyük çoğunluğunu kullanıcılar oluşturuyor. Bu platformlar da kullanıcıların böyle bir esneklikle podcastler, şarkı listeleri ve şarkıları eklemeye izin veriyor. Burada kullanıcılar sevdikleri şarkıları seçiyorlar. Örneğin ben bir müzik listesi oluşturuyorum. 90’lar şarkılarını bir araya getiriyorum. ‘Ali Murat Kırık’ın sevdiği şarkılar’ diye bir liste oluşturuyorum. Ancak burada şöyle bir durum devreye giriyor. Kullanıcılar müzik listelerine istedikleri isimleri verme hakkına sahip oluyor. Platformda otomatik denetleme sistemi söz konusu olmadığı için, bu tarz milli ve dini değerlere karşı olan başlıklarla listeler de oluşturuluyor.

"BTK TARAFINDAN ÇOK CİDDİ VE HIZLI BİR YAPI OLUŞTURULMASI GEREKİYOR"

Bir kullanıcı özgürlüğü var, doğru. Ancak burada özgürlük ve toplumsal değerlere saygı arasındaki denge nasıl sağlanacak, bunu konuşmamız gerekiyor. Burada benim her zaman yaptığım bir öneri var. BTK tarafından bu konularla ilgili çok ciddi ve hızlı bir yapı oluşturulması gerekmektedir. Bu tip olaylar farklı yerlerde farklı şekillerde de ortaya çıkabiliyor. Playlist adları, Leman’daki karikatür vs… Çok sıklıkla karşımıza çıkan bu içeriklerle toplum ayrıştırılmaya ve kutuplaştırılmaya çalışılıyor.

"2020 YILINDAKİ SOSYAL MEDYA YASASI DEĞİŞTİRİLMELİ"

2020 yılındaki sosyal medya yasasının değiştirilmesi de gerekiyor. Burada dijital mecralarla ilgili çok ciddi yaptırımlar söz konusu değil. Günlük erişimi 1 milyonu geçen platformların Türkiye’de temsilcilik bulundurması gerekiyordu. 5 yıl oldu. Yapay zeka, akıllı sistemler de devreye girdi. Bunlara sadece sosyal medya şirketi derseniz açıkta kalmış olur. Dizi, film ve dijital mecraların hepsinin takip edilmesi lazım. Ve burada 1 milyon olan sayının da aşağıya çekilmesi gerekiyor. Yanlış beyanda bulunulabilir çünkü.

"SPOTIFY'IN TÜRKİYE AYAĞI İÇİN ÖZEL BİR EKİP KURULMALI"

Bununla beraber Yapay zeka destekli içerik denetim sistemlerinin artık zorunlu hale getirilmesi son derece önemli. Dini değerlere hakaret, Türk bayrağına hakaret gibi içeriklerin doğrudan yayından kaldırılması ve Türkiye için özel bir ekibin kurulması gerekiyor. Spotify’ın Türkiye ayağında Türkiye’nin hassasiyetlerini tanıyan ve yerel hukukumuzla çalışan bir moderasyon ekibinin oluşturulması son derece önemli. Gerçekten söylediklerinde hassaslarsa bu önerileri de dikkate alıp BTK ve Kültür Bakanlığı ile ortak çalışarak, kullanıcı şikayetlerini hızlı bir şekilde değerlendirerek sonuç alırlar.

"ALGORİTMİK RÜŞVET UYGULAMASI İŞLİYOR"