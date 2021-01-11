SSB Başkanı İsmail Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

SSB Başkanı İsmail Demir, 2020 değerlendirme toplantısında, milli üretim Akıncı, Aksungur, Hisar, Atmaca, Akya, Karaok ve Altay gibi araçların üretim ve teslimatları hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, 2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TİHA'LAR SERİ ÜRETİME HAZIR

Başta terörle mücadelede ve yakın zamanda Azerbaycan'da büyük başarı sağlayan milli İnsansız Hava Araçları'na (İHA) yenileri ekleniyor.

2021 yılının geçmişte başlayan projelerin tamamlandığı, yeni sistemlerin güvenlik güçlerine teslim edileceği, ihtiyaçlara göre yeni projelere başlanacak bir yıl olacağını söyleyen Demir, TİHA'nın seri üretime hazır hale geldiğini söyledi.

İLK TESLİMATLAR 2021'DE YAPILACAK

2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatların yapılacağını açıklayan Demir, "Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.

HİSAR'IN TESTLERİ TAMAMLANACAK

2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek." ifadelerine yer verdi.

İsmail Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak VİDEO

ATMACA'NIN İLK TESLİMATI YAPILACAK

Geçtiğimiz aylarda testleri yapılan Atmaca'nın da teslimatlarının yapılacağını aktaran Başkan Demir, "Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak." ifadelerini kullandı.

ALTAY TANKINDA SON DURUM

Altay tankı için de planlanan süreci açıklayan Demir, "ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motorunun ilk prototipi ile yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonunun ilk prototipi bu yıl çalıştırılacak." dedi.