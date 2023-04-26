Süleyman Soylu açıkladı! Sivil gözetim mekanizması kuruldu

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Yurt genelinde aile içi ve kadına şiddetin önüne geçmek amacıyla yeni çalışmalar yapılıyor.

Yapılan çalışmaların ardından aile içi şiddet büyük oranda engellendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kapsamda yeni bir çalışmayı duyurdu.

Soylu'nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi AKŞİM kuruldu.

Bakanlık bu kapsamda yapılan çalışmanın üzerine 6 ay çalıştı.

Kurulan kurulun amacı, şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda Bakanlığımız çalışmalarını denetlemek için "sivil gözetim mekanizması" kuruldu…



Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede Bakanlığımız faaliyetlerini denetlemek üzere 6 aylık bir çalışmanın sonucunda Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Komitesi AKŞİM kuruldu.



Kurul; şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak.