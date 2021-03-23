Süleyman Soylu: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık

Süleyman Soylu: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık

Bakan Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi üzerine gelen tepkilere yönelik açıklamada bulundu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması tartışmaları da beraberinde getirirken İçişleri Bakan Süleyman Soylu, konuya ilişkin ikinci bir açıklama yaptı.

Bakan Soylu, sözleşme üzerinden haksız ithamlarla karşı karşıya kalındığını belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ SÖZLEŞMEYİ İMZALAR, İSTEDİĞİMİZDEN ÇIKARIZ"

Tartışmalara tepki gösteren Soylu, "Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslasarası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız." ifadelerini kullandı.