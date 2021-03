Süleyman Soylu: İdlib'de 32 bin 134 briket evi tamamladık

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de, AFAD koordinesinde, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle İdlib'de 32 bin 134 modern briket evin yapımının tamamlandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çevrim içi olarak düzenlenen 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Afet Riski Azaltma 8'inci Bakanlar Konferansı'na, AFAD'dan katıldı.

20'inci yüzyılın son çeyreğinde, küreselleşme kavramının kendilerini oldukça heyecanlandırdığını belirten Soylu, "Ancak 21'inci yüzyıl bize gösterdi ki; teknoloji ve iletişim alanında yaşadığımız küreselleşme, daha güvenli, daha müreffeh bir dünya için yeterli değilmiş. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğindeki göç, terör ve şiddet bir yana; neredeyse iki yüz yıldır unuttuğumuz salgın afeti karşısında gelişmiş dünya ülkelerinin bile ne yapacağını bilmemeleri, maske ve aşı konusunda yaşananlar yeni bir küreselleşme tanımına ihtiyacımız olduğunu göstermektedir." dedi.

"DÜNYA GÜVENLİK VE HUZUR İÇİN KÜRESELLEŞMELİDİR"

Gözle görülemeyen bir virüsün bütün dünyayı dolaştığını ve herkese bir uyarı yaptığını kaydeden Soylu, "Öyle ki, her sorunu aşabileceklerini zanneden müreffeh gelişmiş ülkeler, salgından en çok etkilenen ülkeler oldular. Bu tablonun bize verdiği ikaz şudur; dünya, para için değil, güvenlik ve huzur için küreselleşmelidir. Ülkeler arası iş birliği, ticaret ve kalkınma alanında olduğu kadar, her güvenlik başlığı için de olmalıdır. İyi niyet, yaşama hakkı ve samimiyet, mutlaka ve acilen küreselleşmelidir. Bugün burada toplanma vesilemiz olan afetlerin her bir çeşidi için de bu durum geçerlidir." diye konuştu.

"51 MİLYON VATANDAŞIMIZA ULAŞACAĞIZ"

2016'da Türkiye afet risk azaltma planı çalışmalarına başladıklarını kaydeden Soylu, "1999 yılında sadece 50 adet deprem gözlem istasyonumuz vardı. Bugün 1100 istasyonumuzla Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem istasyon ağına sahibiz. Geçtiğimiz yıllarda eğitim ve tatbikatlara ağırlık verdik. Sadece 2020 yılı içinde salgın olmasına rağmen 65 il düzeyi, 9 bölgesel düzey ve 3 habersiz tatbikat gerçekleştirdik. 2021 yılında 1 uluslararası, 10 adet bölgesel ve 66 adet de il düzeyi tatbikat yapmayı planlıyoruz. 2020 yılını afetlere hazırlık yılı olarak ilan etmiştik ve buna dönük pek çok etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

2021 yılını da afet eğitim yılı olarak belirlediklerini söyleyen Soylu, "2021 yılında 51 milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 2 milyon 858 bin 200 vatandaşımıza yüz yüze afet eğitimi verdik. 5 bin 60 personelimiz de 'afet farkındalık eğitmen eğitimi' almıştır. Milyonlarca afiş, broşür hazırladık. Tırlarımız, eğitimlerimiz, simülasyonu sağlayacak tüm etkinliklerimiz şu anda ülkemizin 4 bir bölgesinde hareket halindedir." diye konuştu.

"İDLİB'DE 32 BİN 134 BRİKET EVİ TAMAMLADIK"

Elazığ ve Malatya depreminin ardından inşasına başlanan 26 bin konuttan 8 binini, bir yıl gibi kısa bir süre içinde sahiplerine teslim ettiklerini kaydeden Soylu, "Geri kalanlarını da yıl sonuna kadar tamamlayıp peyderpey afetten etkilenen vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu devletle millet arasındaki güveni, vatandaşların vermiş oldukları verginin, ülkesine yapmış olduğu katkıların nihai sonucudur." dedi.

İdlib'deki insani drama da çare olmaya çalıştıklarını belirten Soylu, "Burada da AFAD başkanlığımızın koordinesinde, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla modern briket evler yapıyoruz. Şu ana kadar 32 bin 134 briket evi tamamladık, 8 bin 229 tanesinin yapımı da devam ediyor. Bu evler minimum 30 metre kare; iki oda, banyo, tuvalet ve mutfağı da var. Avrupa söz vermişti 'bunlara yardım edeceğiz' diye maalesef herhangi bir destek gerçekleşmedi. Allah milletimizden razı olsun. Bu briket evlerde nihai hedefimiz şimdilik 52 bin 772 briket ev yapabilmektir." diye konuştu.