Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu, Amerika'nın oradaki sözcüsüdür, adayıdır Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Soylu, "Kılıçdaroğlu, Amerika'nın oradaki sözcüsüdür, adayıdır" dedi.

AA

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine hazırlanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk televizyonundaki canlı yayında, ülke genelinde seçim güvenliği ve çalışmalarının bugüne kadar sıkıntısız yürütüldüğünü, seçim günü olaylarının bir önceki seçimlere göre yüzde 20-25 daha az olduğunu söyledi.

Muhalefetin, devletin imkanlarını kullananlarla rekabet ettikleri ve bu yönüyle seçimlerde adil bir yarış olmadığına yönelik eleştirilerine Soylu, "Seçimin buna ait bir değerlendirilmesi yapılması sadece bir seçim bahanesinin mazereti olarak ortaya konuldu." ifadesini kullandı.

"Burada bir millet kardeşlik bayrağı dikmiştir"

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Soylu şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımızdan orada çalışan herkese kadar, en az hizmet eden de dahil olmak üzere, 'iş olsun diye' hizmet eden de dahil olmak üzere herkes elinden geleni ortaya koymuştur. Burada bir millet kardeşlik bayrağı dikmiştir.

Soylu, "14 Mayıs'taki seçim sonuçları ne gösterdi bize?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Millet İttifakı seçime giderken çok önemli bir önermeyle gitti. Bütün Türkiye'ye bir öneride bulundu. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ortadan kaldıracağım.' dedi. Millet 14 Mayıs'ta 'Senin bu önerini kabul etmiyorum.' dedi. Dikkat edin, 'Rafa kaldırıyorum.' demedi, 'Ortadan kaldırıyorum.' dedi.

Soylu, Türkiye'yi 21. asırda ayakta tutan en önemli meselelerin güvenlik, büyüme ve siyasal istikrar olduğunu kaydetti.

Terörle mücadele çalışmalarına vurgu yapan Soylu, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların terörle mücadele konusunda devletin samimiyetle verdiği mesajı doğru anladığını dile getirdi.

"HDP hiçbir zaman kilit parti olmadı"

Soylu, "HDP kilit parti olmaktan çıktı yorumlarına katılıyor musunuz?" sorunu ise şu şekilde yanıtladı:

Zaten kilit parti değildi. Bu siyaseti Türkiye'nin önüne koyup, Türkiye'ye rota şaşırtmaya çalışanların ortaya koyduğu bir öneriydi. Hiçbir zaman kilit parti olmadı. Bu Türk demokrasisini zehirlemeye yönelik bir anlayışın tanımıdır. Bu siyasi anlamda karar verme kabiliyetini etkilemek için ortaya konulan değerlendirmedir.

"Bunu Amerika'nın şemsiyesi altında FETÖ ve CHP yaptı"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik iddialara da yanıt veren Soylu, şu değerlendirmede bulundu:

Muharrem İnce'ye yapılan neydi? Türk siyasi hayatında Muharrem İnce'ye yapılan bu iftiralar, Muharrem İnce'ye yapılanlar, Muharrem İnce'ye linç girişimleri, bunların bir kısmı siyasi kanattan yapılanlar, bir kısmı da farklı kanatlardan gerçekleştirilenler. Kasetler üzerinden ve fotoğraflar üzerinden yapılan, birtakım sitelerden kes, kopyala, yapıştır şeklinde ortaya çıkan ve bunun üzerinden ailesi, mahremiyeti, dostlukları, yakınlıkları, bütün bunların üzerinden yapılan değerlendirmeler Türk siyasetinin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki en büyük skandallarından birisidir. Türk siyaseti daha önce bu skandalları yaşadı.

Muharrem İnce'ye yönelik girişimleri "siyasi darbe" olarak niteleyen Soylu, "Bunu Amerika'nın şemsiyesi altında FETÖ ve CHP yaptı. Bu mesele 'Muharrem İnce' meselesi değildir, bu mesele devletin meselesidir. Devlet bu işi temizlemek zorundadır ve bu işi temizleyecektir." dedi.

"Kılıçdaroğlu, Amerika'nın oradaki sözcüsüdür, adayıdır"

ABD'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini anlatan Soylu şöyle devam etti:

Amerika bu seçimi kazanmak için bütün her şeyi ortaya koyuyor. (ABD) Altındaki farklılıkları, altındaki materyalleri, altındaki kişileri, kime zamanında yatırım yapmışsa bugün devreye sokuyor. Birinci turda soktu, yenildi. Yanlış anlamayın, yenilen Kılıçdaroğlu değildir, yenilen Amerika'dır. Kılıçdaroğlu, Amerika'nın oradaki sözcüsüdür, adayıdır.

Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "İkinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor. Siyaset tutarlılık ve samimiyet ister. İkinci turda CHP tarafından hem samimiyetsiz, hem de bir takiye siyaseti yapılmaktadır." sözlerine yer verdi.

Soylu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek olmasının, seçmeni hem psikolojik hem sayısal olarak etkileyeceğine inandığını vurguladı.

Türkiye'deki sığınmacı sayısı 3 milyon 681 bin

Türk siyasetinde gelecek günlerde değişimler yaşanacağını savunan Soylu şu ifadeleri kullandı:

HDP'nin PKK'ya dayalı siyasetini kim öncelemişse ve onu meşru hale getirmişse tasfiye edecek. Biz tasfiye etmeyeceğiz, CHP kendi içinde tasfiye edecek. Göreceksiniz, çünkü bu hattın işe yaramadığını görecek.

İkinci turda seçmenin rehavete kapılmaması gerektiğine işaret eden Soylu, "Havada karada kazanırız" diyenin kaybedeceğini söyledi.

Soylu, "Böyle bir havaya girmiş olan varsa da bu havadan derhal çıkması gerekir. Bu seçimi kendi taraftarını sandığa gitmeye ikna eden kazanır. Bu seçimin şifresi odur." dedi.

"Benim görevim Türkiye'deki terör ve terör unsurlarını izlemektir"

Soylu, Hür Dava Partisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik desteğine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:

HÜDA PAR, Anti-Amerikancı bir siyasi partidir. Ben 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Benim görevim Türkiye'deki terör ve terör unsurlarını izlemektir. DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar. Başarılı olduk mu olmadık mı takdir milletindir. Bu takdire göre bir şey söylemek istiyorum. HÜDA PAR'ın terörle en ufak bir ilişkisi, iltisakı ve irtibatı söz konusu değildir. Benim dönemim içerisinde bir tek izine rastlamış değilim. Bu kadar açık ve nettir.

Soru üzerine, Türkiye'de 3 milyon 381 bin Suriyeli, 300 bin de çeşitli ülkelerden sığınmacı bulunduğunu, 554 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıklayan Soylu, Suriye'de Katar'ın desteğiyle 240 bin kalıcı konutun inşa edileceğini sözlerine ekledi.