Süleyman Soylu paylaştı: 15 Temmuz sonrasından bugüne terörle mücadele

Türkiye, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimin ardından terör örgütlerine yönelik birçok başarılı operasyona imza attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER TEK TEK ÖLDÜRÜLDÜ

Buna göre, 30'u kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 63'ü turuncu, 314'ü gri kategoride aranan olmak üzere 462 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 2017'de 1997, 2018'de 1636, 2019'da 1628, 2020'de 1171 ve 2021'de 284 olmak üzere 6 bin 716 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PKK'YA KATILIM DİBE VURDU

2017'de 161, 2018'de 136, 2019'da 130, 2020'de 53 ve 2021'de ise 12 kişi terör örgütüne katıldı.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'dan 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, 2020'de 243 ve 2021'de ise 45 olmak üzere 861 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

40 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

2017'de 697, 2018'de 361, 2019'da 309, 2020'de 248 ve 2021'de 40 terör eylemi engellendi.