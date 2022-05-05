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    Süleyman Soylu: Trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

    Geçtiğimiz bayramlarda yoğunluk nedeniyle yaşanan kazalara önlem aldıklarını belirten Bakan Soylu, bayramın bitimiyle kazalardaki can kaybı oranının yüzde 61 azaldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 11:31
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    Süleyman Soylu: Trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı

    Bayram günlerini tatile giderek veya yakınlarını ziyaret ederek geçiren vatandaşlar, heyecanla çıktıkları yolda kaza gibi durumlarla karşılaşıyor.

    Özellikle geçtiğimiz yıllarda bayram günlerinde oluşan yoğunluk nedeniyle kazalar ve can kayıpları artarken, bu yıl seyir değişti.

    Ramazan Bayramı için sıkı denetime geçen ekipler, havadan ve karadan trafiği kontrol ederken, kazalarda düşüş yaşandı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı'nın bitimine bir gün kala, geçen yılki bayrama nazaran bu yıl kaza ve can kayıplarında yüzde 58 düşüş yaşanmıştı.

    Kazalarda can kaybı yüzde 61 azaldı

    Bayramın bugün itibarıyla son buluması sonucunda yeni bir paylaşımda bulunan Bakan Soylu, kazalarda can kaybı oranının yüzde 61 azaldığını duyurdu.

    Süleyman Soylu: Trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı #1

    "Hafta sonu denetim için yollardayız"

    Düşüşe rağmen denetimlerin hafta sonuna kadar süreceğini belirten Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayramınız kemerli olsun."

    Süleyman Soylu: Trafik kazalarında can kaybı oranı yüzde 61 azaldı #2


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