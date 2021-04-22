Süleyman Soylu'dan CHP'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP’nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Sözleşmesi iddialarına tepki gösterdi.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN MÜRACAATLARI ALMADIĞI İFTİRASINI ATIYORLAR"

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gizleyemedikleri Polis düşmanlığını ortaya koymak için, güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip; şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar" dedi.

"BU APAÇIK BİR YALANDIR"

Soylu ayrıca, "Bu apaçık bir yalandır, bunlar da arlanmaz yalancıdır. Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız" ifadelerini de kullandı.