Suriye ordusunun Halep'te SDG'ye yönelik operasyonu: Ateşkes süresi doldu

Suriye'nin toprak bütünlüğü için en önemli adım olarak değerlendirilen 10 Mart mutabakatı, PKK'nın uzantısı SDG tarafından çiğnendi.

Kendi imzaladıkları mutabakata uymayan terör uzantılarına yönelik Suriye ordusu, Halep'te operasyon başlattı.

HALEP'TEKİ İKİ MAHALLE HEDEFTE

Şam yönetiminin YPG/SDG'den anlaşmalara uyma ve Halep'teki saldırıları sonlandırma isteğine uymamasıyla başlayan operasyon gece saatlerinde şiddetlendi.

Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine ağır silahlarla sert müdahalede bulundu.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

2 MAHALLE KONTROL ALTINDA

Operasyonda SDG’nin işgalindeki mahallelerden Eşrefiyye'yi büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Çatışmalar sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

GECE SAATLERNDE ATEŞKES KARARI

Uluslararası camiada çatışmaların son bulması için verilen çaba sonuç verdi ve SDG'nin Halep'te çıkması için ateşkes kararı alındı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu mahallelerdeki "silahlı grupların" terör örgütü YPG/SDG'nin, bölgeyi 03.00'ten saat 09.00'a kadar terk etmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verilecek. Güvenli geçişleri Suriye ordusu tarafından sağlanarak, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine çıkışlarına imkan tanınacak." ifadeleri kullanıldı.

ATEŞKES SÜRESİ DOLDU

Bakanlığın açıklamasında, bu adımın mahallelerdeki askeri durumu sona erdirmek, resmi kurumların yeniden işleyişini sağlamak ve evlerini terk eden sivillerin geri dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG çıkış sürecinin, iç güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceği kaydedildi.

Gece başlayan ateşkes sabah 09.00'da doldu.

142 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.