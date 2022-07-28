Suriye sınırından Türkiye'ye sızan 3 terörist öldürüldü

Suriye sınırından Türkiye'ye sızan 3 terörist ölü ele geçirildi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dostlarımızdan taziye mesajı bekliyoruz" dedi.

PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarda; dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde İHA vasıtasıyla 3 örgüt mensubu tespit edildi.

İHA yerlerini belirledi, 3’ü öldürüldü

İHA ile saatlerce süren takip sonucu 3 örgüt mensubunun yeri tam olarak belirlendi.

Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordinasyon kuruldu.

Havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Operasyon başlatıldı

Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ortaklığında operasyon başlatıldı.

Geniş çaplı operasyon devam ediyor.

“Dostlarımızdan taziye mesajı bekliyoruz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, başarılı operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

“Topraklarımızda terörist istemiyoruz, teslim olun.” diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK’lı terörist; emniyet istihbaratımızın takibi, Mardin emniyet ve jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi.”

İçişleri Bakanı’nın “Dostlarımızdan taziye mesajı bekliyoruz.” ifadeleri ise dikkat çekti.

ABD'ye “taziye” göndermesi

Bakan Soylu, terörle mücadele sırasında şehit olan Türk askerleri için taziye mesajı yayınlayan ABD Ankara Büyükelçiliğiyle ilgili de dün açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu mesajında, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın PKK/PYD terör örgütü üyesi için yayımladığı taziye mesajını hatırlatarak, “Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil...” ifadelerini kullanmıştı.