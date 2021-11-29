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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.