- Haberler
- Gündem Haberleri
- Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 29.11.2021 - 10:32
MSB: Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.