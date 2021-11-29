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    Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 29.11.2021 - 10:32
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    Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist öldürüldü

    MSB: Irak’ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde bir, Fırat Kalkanı bölgesinde iki olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

    AYRINTILAR GELECEK...

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