Tahıl Koridoru'ndan 13 milyon tondan fazla gıda taşındı

Ukrayna'dan 524 gemi, yüklenen tahılla çıkış yaptı. Taşınan tonlarca ürünle ilgili açıklama yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı, küresel gıda krizini tetikledi.

Riski ortadan kaldırmak isteyen Türkiye'nin çabalarıyla Tahıl Koridoru oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu rota üzerinden şimdiye kadar taşınan gıdanın miktarını açıkladı.

520 gemi, sevkiyat için Ukrayna'ya gitti

Yazılı açıklamada, Ukrayna'dan ilk geminin 1 Ağustos 2022'de mısır yüklü olarak hareket ettiği anımsatıldı.

AA'nın haberine göre, bugüne kadar 520 geminin sevkiyat için Ukrayna'ya gittiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

13 milyon tondan fazla tahıl taşındı

"524 gemi de Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak çıkış yaptı. Bu gemilerle 13 milyon tondan fazla tahıl taşındı. Gemilerle mısır, buğday, ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı, şeker pancarı, soya, bezelye ve arpa gibi gıdalar sevk edildi."