Tahliyesine karar verilen Ayşe Barım cezaevinden çıktı

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan yargılandığı davada konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.

Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edildi.

SON HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile görüşen Barım, kendisini karşılamaya gelen araçla bölgeden ayrıldı.

Son haliyle dikkat çeken Barım, 32 kilo verdiğini ve zor günler geçirdiğini ifade etti.

İlk açıklamasında gazetecilere, "Ailemden önce siz yakaladınız beni" diyen Barım, yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini dile getirdi.