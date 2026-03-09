Tahran meydanları Mücteba Hamaney'e biat için doldu

İsrail ile ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş, 10. gününde devam ediyor.

İki ülkenin ortak hava saldırısında Tahran'daki konutunda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından ülke 40 günlük yas ilan etti.

HAMANEY'İN YERİNE OĞLU GEÇTİ

Saldırılarda Hamaney'in aile fertleri ve çok sayıda üst düzey yetkili de hayatını kaybetti.

Hamaney'in ölümü, savaşın ilk büyük darbesi olurken, kritik bir liderlik boşluğu da yarattı.

Hamaney’in ölümünden 10 gün sonra İran Uzmanlar Meclisi, oğlu Mücteba Hamaney'i 'ezici çoğunlukla' yeni dini lider olarak seçtiğini açıkladı.

Meclis, halkı, siyasi figürleri ve din adamlarını yeni lidere biat etmeye çağırdı.

TAHRAN MEYDANLARI MÜCTEBA'YA BİAT İÇİN DOLDU

Bu çağrı üzerine Tahran başta olmak üzere ülke genelinde on binlerce kişi meydanlara döküldü.

Medyaya yansıyan görüntülerde, Tahran'ın merkez meydanını tamamen dolduran kalabalık İran halkı yer aldı.

Siyah yas kıyafetleri içindeki halk, İran bayrakları ve pankartlar sallarken havadan çekilen fotoğraflarda, binlerce kişinin bir araya geldiği görüldü.

HEM YAS TUTTULAR HEM GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR

Bu kez Mücteba Hamaney'e biat için meydanlara dökülen kalabalıklar, hem yas hem de gövde gösterisi niteliğinde.

Devlet televizyonu, toplanmaları 'birlik ve sadakat' mesajıyla yayımlarken, İran Devrim Muhafızları da yeni lidere 'tam itaat' sözü verdi.

Yas havası hakim olsa da gösteriler, rejimin savaş şartlarında bile ayakta kaldığını ve iktidar geçişinin sorunsuz gerçekleştiğini dünyaya göstermeyi amaçlıyor.