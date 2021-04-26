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- Taksim Camii'nin halıları seriliyor
Taksim Camii'nin halıları seriliyor
Ramazan ayının son cuma günü açılması planlanan caminin deve tüyü rengi halıları serilmeye başlandı.
- DHA
- 26.04.2021 - 12:27
- Güncelleme : 26.04.2021 - 12:53
Sur Yapı tarafından büyük bir titizlikle inşa edilen Taksim Camii'nde son aşamaya gelindi.
Temeli 4 yıl önce atılan caminin halıları seriliyor.
Rulolar halinde camiye getirilen 3 bin 500 metrekare halı, cumartesi günü itibarıyla serilmeye başlandı.
MANİSA'DA ÖZEL OLARAK DOKUNDU
8 kişilik ekip, 3 vardiya halinde halıları seriyor. Üst katta serme işlemi biterken, alt kattaki serme işleminin de bugün tamamlanması bekleniyor. Yüzde 100 yün olan halılar, Manisa'da dokunduktan sonra İstanbul'a getirildi.
Türkiye'nin büyük heyecanla beklediği caminin, halılarının serilmesinin ardından Ramazın’ın son Cuma'sı ibadete açılması planlanıyor.
Taksim Camii'nin halıları seriliyor VİDEO