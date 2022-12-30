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    Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi 

    Yılbaşı öncesi devriye gezen Atlı Polisler turist ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atlı Polislere KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat Polisleri eşlik etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 20:14
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    Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi 

    2023 yılına bir gün kala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresindeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ve KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri, Özel Harekat Polisleri birlikte devriye gezdi.

    İstiklal Caddesi'ni gezdiler

    Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde başlayan devriye, İstiklal Caddesi boyunca devam etti.

    Taksim'de atlı polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi

    Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

    DHA'nın haberine göre, vatandaş ve turistler polis ekiplerini cep telefonu ile görüntüleyip ilgi gösterdi.

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #1

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #2

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #3

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #4

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #5

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #6

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #7

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #8

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #9

    Taksim de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi  #10


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