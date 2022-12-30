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Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi

Taksim'de Atlı Polisler yılbaşı öncesi devriye gezdi

Yılbaşı öncesi devriye gezen Atlı Polisler turist ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Atlı Polislere KEM (Köpek Eğitim Merkezi) Büro Amirliği ekipleri ve Özel Harekat Polisleri eşlik etti.