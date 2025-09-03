Tapu sahipleri dikkat: Son 45 gün! Başvuru yapılmazsa kiraya verilecek

Türkiye’de uzun süredir tarımsal üretimde verimliliği artırmak için tartışılan önemli bir adım resmen hayata geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, iki yıl boyunca boş bırakılan veya işlenmeyen tarım arazileri artık atıl durumda kalmayacak.

Bu araziler, devlet eliyle ekonomiye kazandırılacak ve üretimin sürekliliği için sezonluk kiralama yoluyla çiftçilere tahsis edilecek.

Yeni uygulama, 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, üst üste iki yıl boyunca ekilmeyen tarım arazileri tespit edilerek devlet tarafından kiraya verilecek.

45 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI

Hem üretimden kopan topraklar yeniden değerlendirilecek hem de tarımsal üretimde süreklilik sağlanacak. Düzenlemenin, özellikle gıda arz güvenliği, artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve yerli üretimin desteklenmesi açısından kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Arazi sahiplerinin yeni düzenlemeden muaf tutulabilmesi için 45 gün içerisinde resmi başvuru yapmaları gerekiyor. Bu süre içinde herhangi bir başvuru yapılmazsa, ilgili tarlalar otomatik olarak kiralama kapsamına girecek.

Kiralama süreci ise 16 Ekim 2025’te başlayacak. Başvuruda bulunmayan maliklerin arazileri, devlet aracılığıyla üretim yapmak isteyen çiftçilere tahsis edilecek. Bu kiralamalardan elde edilen gelir, hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak.