Tarihi cumartesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? İşte tahminler...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi sabah ne açıklayacak? sorusu, gündemden düşmüyor.

Cumartesi gününe az bir zaman kala, konuşmanın içeriği merak ediliyor.

Peki, Erdoğan ne açıklayacak? İşte tahminler...

GÖZLER CUMARTESİ'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü önemli ve tarihi bir açıklamada bulunacağının bilgisini de paylaşan Çelik, "Cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Destekleri de eleştirileri de değerlendiriyoruz. Kamuoyunun bildiği, bilmediği bir takım provokasyonlarla uğraşıyoruz. Önemli olan devlet ve millet için doğru olanı yapmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi sabahı ne açıklayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Ancak, PKK'nın cuma günü silah bırakacağı değerlendirildiğinde; konuşmanın Terörsüz Türkiye kapsamında olabileceği düşünülüyor.