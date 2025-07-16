Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın acı günü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kayınvalidesi Zarife Çayır son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Zarife Çayır (87) için Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ VE BÜROKRAT KATILDI

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda siyasetçi ile bürokrat katıldı.

Pek çok ismin de çelenk gönderdiği görüldü.

BAKAN YUMAKLI TAZİYLERİ KABUL ETTİ

Bakan Yumaklı ve aile üyeleri, cenaze namazı öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

MEZARLIĞA DEFNEDİLDİ

Çayır'ın cenazesi, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu'ndaki Ayvalık Mezarlığı'nda defnedildi.

Taziyelerin Zeytinburnu Millet Camisi Taziye Evi'nde kabul edileceği belirtildi.