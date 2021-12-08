AK Parti ve CHP sıralarındaki kavgaya müdahalesinden sonuç alamayan TBMM Başkanvekili Akar, olaya tepkisini "Hay senin..." ifadeleriyle gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis'teki siyasi partilerin katılımıyla 12 gün sürecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin bügün 3. gününe girildi.

Görüşmelerde ise şu ana kadar kavga ve tartışma eksik olmadı..

En son yaşanan kavga ise dün geceki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ve bütçeleri ele alınırken yaşandı.

AK PARTİ VE CHP SIRALARINDA KARŞILIKLI KAVGA

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından AK Parti ve CHP grupları arasında sert bir tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın alevlendirdiği tartışma, diğer AK Partili ve CHP'li vekillerin katılmasıyla büyüdü.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın Meclis'teki tartışma bitmeyince tepkisi VİDEO

MECLİS BAŞKANVEKİLİ'NDEN MÜDAHALE

CHP sıralarının AK Parti sıralarına sürekli sataşıp bağırması sonrası TBMM Başkanvekili Haydar Akar olaya müdahale edip vekilleri susturmaya çalıştı. Ancak Akar'ın müdahalelerine rağmen tartışma sürdü.

"HAY SENİN..."

Bu sırada Akar'ın, CHP sıralarını susturmada başarılı olamayınca ağzından “Hay senin” şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, daha sonra eliyle ağzını kapattı.