TBMM bütçe görüşmeleri sürüyor: Tansiyon yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor.

Günlerdir süren görüşmeler ise zaman zaman hareketli anlara sahne oluyor.

Bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri başladı.

Görüşmeler diğer günlerde de olduğu gibi yine tartışmalara sahne oldu.

CHP'li vekiller, salonda tansiyonu yükseltti.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın toplantıya katılması, muhalefet milletvekillerinin tepkisini çekti ve akabinde de bitmek bilmeyen bir ağız dalaşı başladı.

"MÜCAHİD MİSİN MÜTEAHHİT MİSİN"

CHP Kars milletvekili İnan Akgün Alp bürokratların kendilerini tanıtmasından sonra kalkarak, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan ile ilgili olarak Macaristan'daki şirketi olduğu iddiasını hatırlattı.

Alp, Taylan'a yönelik eleştirilerinde, "Hangisinin hangi et şirketi varsa onu da söylesin. Mücahid kalk ayağa. Mücahid misin müteahhit misin söyle" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti Elazığ milletvekili Ejder Açıkkapı, Alp'e tepki gösterdi, ikili arasında tansiyon yükseldi.

"MACARİSTAN'IN HAKKINI SAVUNACAĞINA ELAZIĞ'IN HAKKINI ARA"

Tartışmalar Alp ile Açıkkapı arasında karşılıklı suçlamalar ve sert sözlerle büyüdü.

Alp, Açıkkapı'ya, "Sen Elazığ'ın yüz karasısın. Macaristan çiftçisinin hakkını savunuyorsun. Macaristan çiftçisinin hakkını savunacağına Elazığ'ın hakkını ara" dedi.

"ARTİST MİSİN SEN?"

Gerginlik yükselirken, Açıkkapı'nın Alp'e "Artist misin sen" sözleri dikkat çekti.

Alp ise aynı şekilde "Sen artist misin" sözleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin iddianameye atıfta bulunarak, "Hırsızlık sizin kanınıza işlemiş. 4 bin sayfalık iddianameyi savunun" diye yanıt verdi.

OTURUMA ARA VERİLDİ, TARTIŞMA SÜRDÜ

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş oturuma ara verdi.

Muş ara verdikten sonra da tartışma devam etti.

"BEN NAMUSLU ADAMIM NEREM SABIKALI?"

Bütçe görüşmelerindeki tartışmalar bu kadarla kalmadı.

CHP Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır, görüşmeler sırasında sinir krizi geçirdi.

Çakır, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için kendisi hakkında 'yalan' haber yaptığı öne sürülen Halk TV'ye karşı tepki vermedikleri için CHP milletvekillerini protesto etti.

Hasan Ufuk Çakır, "HALK TV bana 'sabıkalı' dedi. Namuslu adamım ben nerem sabıkalı? CHP'li milletvekillerini protesto ediyorum" diyerek salondan ayrıldı.