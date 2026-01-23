TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7.maddesinin görüşmesinde tansiyon yükseldi.

TABUTLA KÜRSÜYE ÇIKMAK İSTEDİ

CHP'li vekil Veli Ağbaba, bir tabutla kürsüye çıkmak isteyince tartışmalar arbedeye döndü.

Bunun üzerine Genel Kurul, adeta ringe döndü.

TANSİYON YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

CHP'li vekillerle AK Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı.

O anlar kameralara yansırken, Celal Adan birleşime ara verildi.