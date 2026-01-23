TBMM Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

- TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren kanun teklifi görüşmelerinde gerilim yaşandı.
- CHP'li Veli Ağbaba'nın kürsüye tabutla çıkmak istemesi üzerine tartışmalar kavgaya dönüştü.
- CHP'li ve AK Partili vekiller arasında yaşanan yumruklaşma sonrası birleşime ara verildi.
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7.maddesinin görüşmesinde tansiyon yükseldi.
TABUTLA KÜRSÜYE ÇIKMAK İSTEDİ
CHP'li vekil Veli Ağbaba, bir tabutla kürsüye çıkmak isteyince tartışmalar arbedeye döndü.
Bunun üzerine Genel Kurul, adeta ringe döndü.
TANSİYON YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
CHP'li vekillerle AK Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı.
O anlar kameralara yansırken, Celal Adan birleşime ara verildi.