İsrail ordusu Batı Şeria'da 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail, Batı Şeria'ya baskın düzenledi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’ya düzenlediği baskında 1’i ağır, 5 Filistinli yaralandı.

KALABALIĞIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE KONUŞLANDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Cenin'e düzenlediği baskında kalabalığın yoğun olduğu merkezi bölgede konuşlandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 5 kişi, Er-Razi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin sırtından vurulduğu ve kurşunun göğsünden çıktığı, bu nedenle durumunun kritik olduğu bildirildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.