TBMM'de Terörsüz Türkiye zirvesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde düzenlenen kritik zirvede, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri bir araya geldi. TBMM çatısı altında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin terörle mücadelesinde atılacak yeni adımlar kapsamlı şekilde ele alındı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YOL HARİTASI

“Terörsüz Türkiye” vizyonuyla şekillenen toplantıda, terörle mücadelede toplumsal ve siyasal uzlaşının güçlendirilmesi amacıyla Meclis bünyesinde bir komisyon kurulması fikri öne çıktı. Kurulması planlanan bu komisyonun yapısı, işleyişi ve çalışma usulleriyle ilgili detayların, liderlerin ve grup başkanvekillerinin görüşleri doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK İRADE

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, farklı siyasi partiler arasında ortak bir zeminde buluşularak teröre karşı ulusal bir duruş sergilenmesinin önemine dikkat çektiği öğrenildi. Görüşmede, sadece güvenlik odaklı değil; toplumsal birlikteliği güçlendiren, önleyici ve uzun vadeli politikaların geliştirilmesi gerektiği yönünde de değerlendirmeler yapıldı.

Zirvenin, terörle mücadelede Meclis iradesinin ortak bir perspektifle yeniden şekillenmesine zemin hazırlayacağı ve toplumsal beklentilere cevap veren bir yol haritası oluşturulmasına katkı sunacağı belirtiliyor.