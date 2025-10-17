TBMM'nin resmi hesabından Kürtçe paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon, Diyarbakır'da temaslarını sürdürüyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün, komisyon üyesi bir heyet ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Diyarbakır'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Dicle Üniversitesi'nin açılış törenine katılan Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada sürece dair önemli mesajlar verdi.

Kurtulmuş, sözlerinin sonunda ise Kürtçe birkaç cümle söyledi.

TBMM'DEN İLK KÜRTÇE PAYLAŞIM

Numan Kurtulmuş'un Kürtçe söylediği sözler, TBMM'nin resmi X hesabı üzerinden paylaşıldı.

Bu paylaşım, TBMM resmi hesabı üzerinden yapılan ilk Kürtçe paylaşım olarak tarihe geçti.

"BARIŞ ESAS OLSUN...."

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Bi hev re bibin dil bi dil, dest bi dest; aştî li nav me ra best."

Türkçesi şöyle: "Birlik olalım, gönül gönüle, el ele olalım, aramızda barış esas olsun."