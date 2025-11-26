TDK yılın kelimesi anketi 2025: Siz de önerin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık'a kadar internet sitesindeki bağlantıdan kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek.

İŞTE ANKET EKRANI

Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Kelime ve kavram önerileri "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden gönderilebiliyor.

ANKETE KATIL