Abone ol: Google News

TDK yılın kelimesi anketi 2025: Siz de önerin...

TDK'ye "yılın kelimesi" önerisinde bulunmak isteyen vatandaşlar için anket ekranı paylaşıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 11:55
TDK yılın kelimesi anketi 2025: Siz de önerin...
  • TDK ve Ankara Üniversitesi, "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" için öneri süreci başlattı.
  • Öneriler, 14 Aralık'a kadar TDK'nin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
  • Gönderilen öneriler, TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

Türkiye'nin küresel ölçekteki kültürel etkisini desteklemek, Türkçenin değerini vurgulamak ve kelimeler üzerine düşünme bilincini yaygınlaştırmak amacıyla, vatandaşlardan gelecek kelime ve kavram önerileri için kurumun internet sitesinde ilgili bölüm açıldı.

Öneride bulunmak isteyenler, 14 Aralık'a kadar internet sitesindeki bağlantıdan kelime/kavram önerilerini ve öneri gerekçelerini gönderebilecek.

İŞTE ANKET EKRANI

Gönderilen kelime/kavram önerileri TDK Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Kelime ve kavram önerileri "anket.tdk.gov.tr" adresi üzerinden gönderilebiliyor.

ANKETE KATIL

Gündem Haberleri