TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan: Stokçuluğun çözümü ecdadımızın kurduğu ahilikte yer alıyor

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, ahiliğin temelinde kardeşlik, dürüstlük, ahlak olduğunu, bunların esnaflık ve ticaretin yanı sıra insanlığın da temeli olduğunu vurguladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) 28. Dönem 54. Meclis Toplantısı gerçekleştirdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran toplantıda Yönetim Kurulu’nun çalışmaları hakkında Meclis’e bilgi verdi.

Toplantıya konuk olarak Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) Başkanı Abdullah Çalışkan katıldı.

Ahiliğin önemini anlattı

Abdullah Çalışkan, burada yaptığı konuşmalarda 'Ahilik Haftasına' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmalarında sık sık ahiliğin temelinde kardeşlik, dürüstlük, ahlak ve erdem olduğunu anlatan Çalışkan, bunların sadece esnaflık ve ticaretin değil insanlığın da temeli olduğunu vurguladı.

"Şikayet ettiğimiz konuların çözümü ahilik sisteminde yer alıyor"

Çalışkan, "Ankara da aslında bir ahilik kenti. Bölgede kısa da sürse geçmişte bir Cumhuriyet adı altında bir beylik kuruldu. Ankara Ticaret Odası başta olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarının ahiliğin anlaşılması, yaşatılması noktasında çalışmalar yapması gerekiyor. TDPV ile kardeş STK olan Ankara Ticaret Odası'nın bundan sonra bu çerçevede birlikte projeler yapabileceğini ve yapacağına inanıyorum.

Ahilik sadece geçmişte kalan bir kültür değil, aslında bugüne taşınması gereken, iş dünyasında yaşanması gereken, bu dünyayı ve öbür dünyayı düzenleyen bir sistemdir.

"Çalışarak üretmek, paylaşarak tüketmek"

Bugün şikayet ettiğimiz stok, fahiş fiyat gibi bütün konuların aslında çözümünün geçmişte ecdadımızın kurduğu ahilik sisteminde yer alıyor. Hem kaliteli üretim hem de ahlakı birleştiren sistem, 'Çalışarak üretmek, paylaşarak tüketmek' anlayışına sahip. Aynı zamanda hayırda yarışmak konusunda da çok önemli bir temelleri bulunuyor.

"Gençlere ve çocuklara anlatacak çalışmalar yapılmalı"

Özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ahiliğin anlatılması, helal lokmanın, helal kazancın, kul hakkının, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, dostluğun, dayanışmanın anlatılması ve bütün bunların hepsi bizim köklerimizde bulunuyor.

Bunları özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize anlatacak çalışmalar, projeler geliştirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Köklerimizdeki değerlerimizi bugüne taşımalıyız"

TDPV'nin kuruluş amacına da değinen Çalışkan, "TDPV de ahilik merkezli çalışan bir vakıftır. Ahi devlet yönetim sistemi adı altında, başta devletimizden başlayarak bütün iş dünyasının ahilik ilke ve esaslarına göre yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çırak, kalfa, usta ilişkisi çerçevesinde herkesin arkasından kendisinin daha iyi, daha ahlaklı, daha her yönden gelişmiş insan yetiştirmesi gerekiyor.

Bu çerçevede de gelecekte hep birlikte köklerimize inerek, köklerimizdeki değerlerimizi bugüne taşıyarak ülkemizin ilelebet payidar olması için çalışmamız gerekiyor. İş dünyası ve ekonomi ülkenin bel kemiği. Bu kapsamda iş dünyasının, esnafın, tüccarın herkesin ahlaklı, ilkeli, dürüst, erdemli, adaletli insanlar olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.