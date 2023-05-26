Tekirdağ merkezli PKK operasyonunda 24 şüpheli adliyede 5 ilde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen ve aralarında örgütün elebaşlarından Duran Kalkan’ın korumalığını yapan teröristin de bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA

Terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor...

Tekirdağ’da terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla alternatif meclis şeklinde oluşturulan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içinde faaliyet gösteren şüphelileri belirledi.

Düzenlenen, ‘Trakya HDK 2’nci Dalga’ adı verilen operasyonda, Tekirdağ'da 11, Çanakkale'de 5, İstanbul'da 2, Edirne'de 1, Kırklareli'de 1 olmak üzere, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Seçimde sandık müşahitliği yaparken yakalandı

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve Tekirdağ'a geldiği belirlenen 4 örgüt mensubu da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin, PKK/KCK’nın elebaşlarından ‘Abbas’ kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi’nde Yeşil Sol Parti'nin okul müşahitliğini yaparken yakalandığı bildirildi.

24 şüpheli adliyede

24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.