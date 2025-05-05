TEKNOFEST KKTC 225 bin ziyaretçiyle tamamlandı

DHA

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlendi.

İlk günden itibaren yoğun ilgi gören festival, 225 bin ziyaretçi ağırladı...

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC’de, teknoloji yarışmalarından fuar etkinlik alanlarına, Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölyelerden hava araçları sergilerine kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Gökyüzünde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş ve diğer hava araçlarının gösterileri ise festival boyunca nefesleri kesti.

BÖLGEDE ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

Festival süresince girişlerde yoğunluk yaşanırken sabahın erken saatlerinden itibaren Eski Ercan Havalimanı çevresinde araç trafiği oluştu.

YOĞUNLUK SON GÜNE KADAR DEVAM ETTİ

Bazı vatandaşlar araçlarını uzağa park ederek yürüyerek alana ulaşmak zorunda kaldı.

Yoğunluk, ara ara yağan yağmura rağmen son gününe kadar devam etti.

"225 BİN KARDEŞİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

TEKNOFEST’in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 225 bin kardeşimiz TEKNOFEST’e sahip çıkarak bizleri yalnız bırakmadı.” ifadelerine yer verildi.