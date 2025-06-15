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İran, İsrail'de Hafta ve Bat Yam kentlerini hedef aldı.

İran'ın saldırıları sırasında İsrail Hava Savunma Sistemleri yetersiz kaldı ve çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İRAN’IN HEDEFİ TEL AVİV OLDU

TRT canlı yayınında sıcak bölgeden aktarılan görüntülerde, İsrail'in Akdeniz kıyı şeridinde bulunan Tel Aviv'de siren sislerinin duyulduğu görüldü.

İran füzeleri İsrail semalarında görüldü. İsrail demir kubbe hava savunma sistemi tarafından füzeler imha edildi.

SİREN SESİNİ DUYANLAR SAHİLİ BOŞALTTI

Sahil kesiminde yürüyen sivillerin bölgeyi koşarak boşalttığı ekranlara yansıdı.

Görüntülerde kıyıda sörf tahtasını alarak koşanlara rastlandı.

"SAHİL BOMBOŞ KALDI"

Olayları anlatın TRT muhabirinin, "Normalde burada iğne atsanız yere düşmez ama şu anda bomboş kaldı. Gökyüzüne bakıyorum. İsrail demir kubbe hava savunma sistemi tarafından iki füze patlatıldı. İsrailliler sahili boşaltıp, kaçtılar. Şu anda bir füze daha patlatıldı. Patlama sesleri geliyor. Birbirine yakın bölgede patlatılan füze-İHA sayısı üçe çıktı. En az 3 saldırı ihası Tel Aviv'e ulaştı.

"BALİSTİK FÜZELERİN ETKİSİ ÇOK DAHA MUAZZAM"

Balistik füzelerin etkisi çok daha muazzam. Balistik füze olsaydı, muhtemelen durdurulamayabilirdi. Yıkımlar sürekli balistik füzeler sayesinde gerçekleştiriliyor. Şu anda bir İsrail askeri helikopterinin de havalandığını görüyoruz. Tel Aviv sokakları da boşaltılmış durumda." şeklinde bilgi vermesi ekranlara yansıdı.