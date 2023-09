Temel Karamollaoğlu: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

DHA

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Temel Karamollaoğlu buradaki konuşmasında seçim sürecinden itibaren geçen süreyi değerlendirdi.

"Vatandaş ayın sonunu getiremiyor"

Karamollaoğlu, seçimlerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Türkiye'de iyiye giden bir şey olmadığını belirterek şunları söyledi:

Bırakın en ufak bir iyileşmeyi, aksine her geçen gün problemlerimiz daha da derinleşiyor. İçinde bulunduğumuz dönem artık derinleşmiş ve kalıcı yoksulluk dönemidir. Böyle tarif edilecek ileride. Zira vatandaşlarımız kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Ayın sonunu getiremiyor. Maalesef taksitlerini bile ödeyemiyor. Kredi kartı takibe düşüyor. Sofrasındaki porsiyonlar günbegün küçülüyor. Et, süt, peynir, hatta artık yumurta bile alamıyorlar. Kış kapıda on binlerce aile tüm kış yorganın altında ısınmaya çalışacak. Okullar açıldı, yine binlerce aile çocuğuna beslenme koyamadıkları için bir burukluk ve hüzün yaşıyor.