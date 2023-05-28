Terör örgütü yandaşları Adana'da olay çıkardı Adana Ceyhan'daki bir okulda oy sayımının ardından terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan atan grup kavga çıkardı.

AA

Türkiye, tercihini bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

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Ceyhan'da gerginlik

Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Şehit Fehmi Koç İlkokulu'nda Türkiye genelinde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından oy sayımı yapıldı.

Sayım sırasında sınıftaki partililer arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından sayımın tamamlanmasıyla oy pusulaları mühürlenerek çuvallara konuldu.

PKK elebaşı lehine slogan atıldı

Islak imzalı tutanakların ve oy pusulalarının yer aldığı çuvalların görevlilerce okulun dışında bekleyen araca götürülüşü sırasında bir grup terör örgütü PKK elebaşı lehine slogan attı.

Bunun üzerine yeniden çıkan tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü.

Bölgedeki polis ve takviye ekiplerin müdahalesiyle grup dağıldı.