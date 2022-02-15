Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Yıldırım Harekatı'nın en önemli askeri noktası Dağlıca; Mehmetçik'in kararlı mücadelesiyle korunmaya devam ediyor.

Hakkari Yüksekova ilçesine 54 kilometre mesafedeki Şemdinli ile Çukurca arasında kalan ve Irak'ın kuzeyindeki sınır hattında konuşlu Dağlıca 4. Hudut Tabur Komutanlığı ve çevresindeki üs bölgelerinde görev yapan askerler, dondurucu soğuk ve metrelerce kara aldırış etmeden eller tetikte vatan nöbeti tutuyor.

Sarp kayalıklardan derin vadilerden oluştuğu için daha önce teröristlerin sızabildikleri Dağlıca bölgesi, son düzenlemelerden sonra artık daha güvenli.

DAĞLICA MEHMETÇİK'İN KORUMASI ALTINDA

Dağlar adeta törpülenip, yollar yapılmış ve kartal yuvası noktalara ise teknolojinin tüm imkanları kullanarak modüller üs bölgeleri ve kalekollar inşa edilmiş.

Terörden temizlenen Dağlıca'da vatan nöbeti sürüyor VİDEO



TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR

Bölgede 24 saat gözetleme yapan hudut kartalları da en ufak hareketliliği bile değerlendiriyor ve gerektiğinde son teknolojik silahlarla bölgeyi ateş altına alabiliyor. Askerlerimiz, gelebilecek saldırılara karşı modüler üs bölgelerinin tam bir koruma sağlaması nedeniyle kendilerini güvende hissediyor.

Avaşin-Basyan'ın da bulunduğu Irak'ın sıfır noktasındaki 1860 rakımlı Gevanakurki Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler, harekat kapsamında bölgeyi didik didik tarayarak teröristlerin kullanabileceği sığınak ve barınakları imha ediyor.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Teknoloji ile donatılan üs bölgelerinde Mehmetçik'in rahat etmesini sağlayacak imkanlar da düşünülmüş. Yemekhane, revir, yatakhane gibi alanların dışında çeşitli spor ve sosyal alanlar da oluşturulmuş.

Dağlarda terörist kovalayan, bölgeyi ve yolları kontrol altına alan Mehmetçik, geldikleri bu alanlarda dinlenerek stres atabiliyor. Aşçılar tarafından yapılan sıcak yemek yiyebildiklerini ve sıcak yataklarında uyuyabildiklerini anlatan Mehmetçik'ler, tek beklentilerinin dua olduğunu söylüyor.

"MİLLETİMİZİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN, HUDUT NAMUSTUR"

Gevanakurki Üs Bölgesi'nde sözleşmeli er Abdullah Gerçek, "Gevanakurki'de 5 yıldır görev yapmaktayım. Her ne kadar ailemden ve sevdiklerimden uzak olsam da burada bu görevi yapmak benim için onur ve gurur vericidir. Buradan iki çocuğuma ve eşime, aileme ve tüm sevdiklerime de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Milletimizin ve ailelerimizin gözleri arkada kalmasın hudut namustur prensibiyle bizler her daim görevlerimizin başındayız." dedi.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNİ KORUMAK GURUR VERİYOR"

Sözleşmeli onbaşı Murat Karatek ise "6 yıldır 4. Hudut Tabur Komutanlığı Dağlıca'ya bağlı Gevanakurki'de görev yapıyorum. Sevdiklerimizden uzak kalsak da vatan sevgisi, şehitlerimizin sevgisi içimizi ısıtıyor. Şehitlerimizin emanetini korumak ayrı bir gurur. Her ne kadar sınırda zor şartlarda görev yapmış olsak da vatanımızı koruyoruz." diye konuştu.